Благовещенск, 31 марта, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Жительница Амурской области помогла уйти из жизни своей бабушке. Пожилая женщина страдала от сильных болей, но не обращалась за помощью в больницу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 марта в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Alberto Biscalchin Эвтаназия

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Бабушка сама обратилась к 30-летней внучке с просьбой помочь ей умереть. Женщина, видя ее страдания, согласилась. Её приговорили к шести годами лишения свободы в исправительной колонии по статье 105 УК РФ (убийство).

«Бабушка длительное время просила домочадцев помочь ей уйти из жизни, так как в силу имеющегося заболевания испытывала сильные боли, но за медицинской помощью не обращалась и занималась самолечением», — пояснили с следственном комитете.

Приговор женщине смягчили наличие на иждивении детей и матери-инвалида, мотивы преступления, раскаяние и явка с повинной.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году суд освободил из-под стражи Марко Каппато, которого обвиняли в активном содействии самоубийству гражданина Италии Фабиано Антониани. Известный музыкант после автомобильной аварии остался слепым и парализованным. Каппато сопроводил его в одну из клиник Швейцарии для совершения эвтаназии.