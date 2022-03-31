Ижевск, , 11:29 — REGNUM Ориентировочная дата пика паводка в Ижевске пока прогнозируется на 20−21 апреля. Об этом сообщает минприроды Удмуртии со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра.

Плотина Ижевского пруда Vk.com/mprur

По результатам повторной видеосъемки, установлено, что высота снежного покрова увеличилась в среднем на 2 см, при этом произошло увеличение плотности снега. Эти обстоятельства внесут коррективы в объем поступления талой воды в Ижевское водохранилище. По предварительным оценкам, пропуск воды через плотину пруда не превысит безопасные значения.

Сейчас паводковая обстановка спокойная.

ИА REGNUM напоминает, водопропускная способность гидротехнического сооружения составляет около 120 кубометров в секунду. Пики поступления талых вод поможет снижение уровня Ижевского водохранилища и формирование резерва емкости на уровне 30 кубометров.

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