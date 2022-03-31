Горно-Алтайск, 31 марта, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В лесах Республики Алтай в 2022 году проложат 25 км дорог для их защиты от пожаров. Как сообщили корреспондентуИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, по ним люди и спецтехника смогут быстрее добираться до места возгорания.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В лесу

Также по этим дорогам можно будет подъехать к естественным и искусственным водным источникам и вертолётным площадкам. Кроме того, за год в регионе реконструируют 50 км уже имеющихся лесных дорог, обустроят и обновят 111 км защитных минерализованных полос.

«Наличие лесных дорог позволяет не только своевременно доставить на место очага возгорания силы и средства для его тушения, но и являются преградой против распространения лесного пожара», — отметила глава минприроды республики Екатерина Поварова.