Сан-Хосе, 31 марта, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Уголовный суд Коста-Рики приговорил 30 марта бывшего священника Маурисио Викеса к 20 годам лишения свободы за изнасилования и сексуальные домогательства при отягчающих обстоятельствам к несовершеннолетним. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Цитата из х/ф «Братья Карамазовы». реж. Иван Пырьев. 1968. СССР Священники

Преступление, за которое бывший священник понесёт наказание, было совершено в церкви Сан-Хуан-Батиста в 2003 году. 11-летний потерпевший работал в церкви, принимая оплату продуктами питания. Суд установил, что тот как минимум трижды подвергался сексуальному насилию со стороны Викеса.

Данный случай стал первым в истории коста-риканского правосудия, и он создал прецедент, который поможет придать огласке и осудить все случаи насилия со стороны служителей церкви.