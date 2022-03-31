Челябинск, 31 марта, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В Челябинской области бывшего начальника оперативного отдела СИЗО №3 ждёт суд за коррупцию. Об этом сообщает 31 марта южноуральское управление СКР.

(сс) sajinka2 Коррупция

Ему вменяют превышение полномочий и получение взяток. По версии следствия, в 2020 — 2021 годах он получил в целом более 200 тыс. рублей за послабления в режиме содержания, пользование телефонной связью и т.д.

Преступления были выявлены сотрудниками ФСИН и ФСБ. Уголовное дело уже направили прокурору для утверждения обвинительного заключения.