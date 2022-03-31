Серпухов, Московская область, , 11:28 — REGNUM В Московской области неизвестные злоумышленники осквернили памятник павшим в Великой Отечественной войне танкистам. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

Вандалы Иван Шилов © ИА REGNUM

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На памятнике, установленном в деревне Калиново Серпуховского городского округа Подмосковья, нарисовали символ в виде свастики. Личности злоумышленников устанавливают, их разыскивают.

Следователи возбудили дело по статье о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ). Также проверку проводит прокуратура региона.