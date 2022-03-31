Санкт-Петербург, , 11:34 — REGNUM Март 2022 года в Санкт-Петербурге стал самым солнечным третьим месяцем года с начала XXI века, однако рекорд 1996 года не побит, сообщил 31 марта главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Солнце Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, в течение дня 31 марта в Санкт-Петербурге еще будет светить солнце.

«Окончательное количество часов солнечного сияния в марте этого года будет известно только вечером, но уже сегодня понятно, что в этом веке получился самый солнечный март», — заметил эксперт.

По его словам, накануне солнечное сияние в марте достигло 178,3 часа, превысив продолжительность сияния в 2005 году, когда было зафиксировано 177,8 солнечных часа. Однако циклон, пришедший в Петербург и Ленобласть в середине третьей декады марта занизил солнечное сияние в городе на Неве.

«25 марта солнце вообще не показывалось, 26 марта светило менее часа, 28 марта около двух часов. В итоге, не удалось приблизиться к рекордным годам … и март 1996 года остается на сегодня самым солнечным в Санкт-Петербурге, с продолжительностью сияния 194,1 часа», — подытожил Колесов.

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