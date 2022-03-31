Кострома, , 11:48 — REGNUM Девятерых жителей Костромской области оштрафовали по новой статье о дискредитации вооруженных сил России из-за комментариев «ВКонтакте». Об этом сообщает телеграм-канал Костромского областного суда.

Костромской областной суд © Наталья Диева

Указано, что граждане выражали «личное мнение» не в частной беседе или переписке, тем самым сделали его доступным для неограниченного круга читателей. В связи с этим нарушителям назначили административные штрафы в размере от 30 до 35 тысяч рублей.

Всего в районные суды поступили 13 протоколов в отношении жителей Костромы, Костромского района, Буя, Галича, Кологрива и Шарьи. Ещё четыре дела в настоящее время рассматриваются судами.

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