Сеул, , 11:27 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 1167 человек. Об этом 31 марта сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

По состоянию на 00:00 31 марта в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 950 348 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,6%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 1250 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 484 725 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,7%.

«Бустерную» дозу получили 25 691 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 32 714 951 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 320 743 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 13 095 631.

Читайте также: В Южной Корее число зараженных коронавирусом превысило 13 млн человек