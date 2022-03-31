Москва, 31 марта, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Российские танки Т-72 и Т-90С представлены на открывшейся 31 марта III Международной выставке оборонных технологий ArmHighTech-2022 в Ереване. Об этом сообщается на сайте «Уралвагонзавода» (входит в Ростех).

Дарья Антонова ИА REGNUM Модификация Т-72

«Интерес со стороны заказчиков к этому изделию [танк Т-90С] наблюдается и сегодня. Их привлекают исключительная надежность, безотказность, ремонтопригодность и долговечность машины, а также оптимальное соотношение цены и качества», — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что танк Т-72 является самым массовым танком второй половины XX века, стоит на вооружении порядка 50 стран и имеет практически неисчерпаемые возможности модернизации.