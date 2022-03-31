Нью-Йорк, США, , 11:24 — REGNUM Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 31 марта сообщает пресс-служба лиги.

Артемий Панарин Сидик из ПТУ

Панарин забросил шайбу и отдал две результативные передачи в матче с «Детройт Ред Уингз». В текущем сезоне на его счету 80 (18+62) очков в 63 матчах.

Первой звездой признан форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, который в матче с «Лос-Анджелес Кингз» забросил шайбу, отдал голевую передачу и забил в серии буллитов. Он стал первым в сезоне игроком, достигшим отметки в 100 набранных очков.

Третьей звездой стал голкипер «Вегас Голден Найтс» Логан Томпсон, который сыграл «на ноль» в матче с «Сиэтл Кракен», отразив все 22 броска по своим воротам.

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