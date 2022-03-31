Чита, , 11:23 — REGNUM Резиденты территорий опережающего развития (ТОР) «Забайкалье» и «Краснокаменск» оказали гуманитарную помощь взрослым и детям, эвакуированным из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также беженцам из Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается в частности, что на продукты, медицинскую помощь и товары первой необходимости направлено более шести миллионов рублей. В сборе средств приняли участие шесть резидентов двух ТОР, действующих в Забайкалье.

Среди них резиденты ТОР «Забайкалье» — «Висмут» и «Забайкальский металлургический завод ТОР». Компания «ЗМЗ ТОР» производит высокоточное литье сложных корпусных деталей для горнодобывающей отрасли.

«Висмут» строит ГОК на месторождении «Железный кряж» для добычи и переработки золотосодержащих магнетитовых руд. Добровольные пожертвования направлены на размещение, оказание медицинской помощи, транспортировку к пунктам временного проживания, обеспечение питанием и средствами личной гигиены взрослых и детей, вынужденно покинувших дома в Луганской и Донецкой Народных Республиках.

«Мы благодарны нашим компаниям-резидентам, которые откликнулись на призывы о помощи, выделили средства людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Уверены, что за этим последуют другие замечательные примеры добровольной помощи. Будем стараться и делать все зависящее от нас, чтобы прибывшие в Забайкалье граждане получали все необходимое для комфортного размещения», — отметила директор управляющей компании «ТОР Забайкалье» (дочернее общество КРДВ) Дина Архипенко.

Напомним, вооружённые силы России совместно с подразделениями ЛНР и ДНР продолжают военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Все подробности о спецоперации — в трансляции ИА REGNUM.

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