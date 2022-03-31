Цхинвал, , 11:23 — REGNUM Консультации с Москвой по вопросам вхождения Южной Осетии в состав России уже начались. Об этом президент республики Анатолий Бибилов сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

Анатолий Бибилов Kremlin.ru

Он отметил, что Южная Осетия должна войти в состав России как отдельный субъект, а потом нужно будет запустить процедуры объединения двух республик. Вопросы о том, кто будет управлять объединённой Осетией, и где будет находиться правительство, Бибилов не считает наиболее важными.

«Многие говорят, кто будет глава, президент, где будет правительство — это технические вопросы, которые можно решать», — сказал югоосетинский лидер.

Напомним, 30 марта Бибилов объявил о начале процесса по вхождению Южной Осетии в состав России. При этом в республике на 10 апреля назначены выборы президента.

Читайте ранее в этом сюжете: Бибилов: в случае вхождения в РФ Южная Осетия хочет объединиться с Северной