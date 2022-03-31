Москва, , 11:22 — REGNUM Согласно данным, полученным научным коллективом Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина при подготовке индекса положения русского языка в мире, за последние 30 лет доля русскоязычных изданий в странах СНГ значительно увеличилась. Этот параметр — доля русскоязычных СМИ на постсоветском пространстве — при подготовке индекса учитывается впервые.

«Проблема исследования устойчивости и конкурентности языка очень глубокая. Простой подсчет количества носителей не отражает в полной мере позиции того или иного языка. Не менее важно и то, насколько активно язык используется в культурной сфере, науке, образовании, СМИ, на рынке труда. В этом году, исследуя положение русского языка в странах Содружества, мы впервые ввели такой раздел, как СМИ, чтобы посмотреть, как язык развивается в пространстве масс-медиа сопредельных государств», — рассказала ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая.

Вопрос производства СМИ в той или иной стране зависит от множества факторов, включая статус языка в законодательстве, долю русскоговорящих в стране, политические решения и вектор развития страны в целом. Тем не менее, история применения русского языка в СМИ оказалась очень любопытной.

В Казахстане доля русскоязычных СМИ выросла на 7%, в Киргизии на 9,4%, на Украине на 19,3%, почти на 59% в Белоруссии, на 80% в Азербайджане. Рекордные 86,6% и 147,8% исследователи зафиксировали в Туркменистане и Таджикистане соответственно.

Самая высокая доля русскоязычных СМИ в Белоруссии. За три десятка лет их количество увеличились с 51% до 81%. В Туркменистане показатели подросли с 30 до 56%, в Таджикистане — с 23 до 57%, в Азербайджане — с 20 до 36%. Три страны демонстрируют снижение доли периодики на русском языке. В их числе Молдавия с рекордным снижением с 50 до 18%. С 35 до 18,5% и с 16 до 13% сократилось количество русскоязычных СМИ в Латвии и Армении соответственно.

При этом уменьшение доли изданий на русском языке не всегда говорит об уменьшении их количества. Так, в Латвии их число фактически увеличилось со 147 до 338, а в Армении — с 52 до 89.

К странам с высокой долей (до 80%) русскоязычных СМИ исследователи отнесли Белоруссию (81%) и Казахстан (62%). Это обусловлено статусом русского языка в странах и высокой долей русскоговорящего населения. Во вторую и третью группы входят Таджикистан, Туркменистан, Киргизия, Узбекистан, Азербайджан и Украина с показателями от 36 до 57%. Меньше всего русскоязычной периодики в Армении, Грузии, Эстонии и Литве — 13, 7, 8,5 и 7% соответственно.

Сотрудники Института Пушкина исследовали в индексе долю русскоязычных СМИ на национальном медиарынке без учета тиражей и охвата аудитории, в дальнейшем, планируется продолжить изучение положение языка и в этом направлении. Тем не менее, исследование убедительно доказало, что в странах СНГ русский язык по-прежнему воспринимается как язык качественной информации.