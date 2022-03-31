Пермь, 31 марта, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Перми суд рассмотрел дело о получении пациентом травм во время операции. Об этом сообщает пресс-служба судебной инстанции.

Суд

Мужчина в иске указал, что в декабре 2020 года он оказался на операционном столе. Ему удаляли аппендицит. Во время оперативного вмешательства загорелась одноразовая простынь. Молодой человек получил ожоги I — II степени. Потребовалась пересадка кожи, остались рубцы, причинен вред здоровью средней тяжести.

Установлено, что возгорание простыни произошло из-за избыточного количества используемого антисептика, возгорание которого произошло при использовании электрокоагулятора.

Истец потребовал взыскать с клиники сумме 500 тыс. рублей, штраф в размере 50% от присужденной судом суммы и судебные расходы по оплате госпошлины — 300 рублей. Представитель ответчика в удовлетворении иска просил отказать в полном объеме.

Суд учел степень физических и нравственных страданий пермяка и вынес решение о взыскании с больницы 350 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и госпошлины. Решение в законную силу не вступило.