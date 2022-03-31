Тюмень, , 11:21 — REGNUM Правительство Тюменской области планирует выплачивать по три миллиона рублей семьям военных, погибшим во ходе спецоперации на Украине, в ДНР и ЛНР. Проект соответствующего постановления опубликован на официальном портале органов государственной власти региона.

Спецоперация России Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно проекту постановления, единовременная выплата устанавливается в размере один миллион рублей — военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии РФ Федерации и имеющим специальное звание полиции, получившим контузию, травму, увечье. Три миллиона рублей будут выплачивать в равных долях каждому члену семьи погибшего военнослужащего, росгвардейца или полицейского.

Предложение об единовременных выплатах семьям раненых и погибших в ходе спецоперации территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины с 24 февраля 2022 года исходит от департамента социального развития Тюменской области.