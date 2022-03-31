Кемерово, 31 марта, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Кемеровской области 20 крестьянско-фермерских хозяйств и 13 сельхозпредприятий получили 258,1 млн рублей поддержки из регионального бюджета. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

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«Стабилизация и устойчивое развитие сельхозтоваропроизводителей являются социально-экономической задачей, обозначенной в качестве приоритета Стратегии развития Кузбасса до 2035 года, — отметил губернатор Сергей Цивилёв. — Главный инструмент стабилизации — государственная поддержка. Для этого в регионе работает несколько программ. Благодаря их реализации мы ожидаем достижения самообеспеченности молоком Кузбасса и, как следствие, развития села и повышения привлекательности рабочих мест в сфере агропромышленного комплекса».

Всего на развитие животноводства Кемеровской области в текущем году планируется направить 575,3 млн рублей.