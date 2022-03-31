* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 31 марта, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности министра внутренних дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане Сираджуддин Хаккани заявил на встрече со старейшинами племён, что они должны уделять серьёзное внимание правам женщин и не лишать их религиозных прав. Об этом сообщает агентство TOLO News.

Афганистан. Переговоры

На встрече со старейшинами племён из провинций Хост, Пактия и Пактика Хаккани подчеркнул, что он следует указу верховного главы Исламского Эмирата об амнистии и не намерен мстить.

«Амнистия не была политическим шагом, — сказал Хаккани. — Укажите на людей во всех тридцати четырёх провинциях страны, кто кого-либо убил, мы их арестуем и посадим в тюрьму».

Сообщается, что на этой встрече также обсуждались существующие проблемы и пути их решения.

Хаккани призвал старейшин племен обратить серьёзное внимание на права женщин и устранить препятствия для реализации прав женщин, предусмотренных шариатом.

«В дни мира и на совете я с вами, — сказал Хаккани. — Несмотря на все трудности, забудьте свою ненависть во имя Аллаха».

Анас Хаккани (младший брат Сираджуддина Хаккани), высокопоставленный член Исламского Эмирата, присутствовавший на встрече, сказал: «В интересах обеих семей (жениха и невесты) избежать лишних расходов. 350 000 тысяч афгани должны быть предельной суммой, предусмотренной в качестве приданого невесты».