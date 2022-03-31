Лос-Анджелес, США, , 11:29 — REGNUM Стюарт Ф. Уилсон, много лет работавший дублёром Брюса Уиллиса, рассказал The Sun о последних месяцах совместной работы с актёром. Его интервью доступно на сайте издания с 31 марта.

Брюс Уиллис (сс) Gage Skidmore

По словам Уилсона, последний раз они с Уиллисом работали на съёмках фильма в декабре 2021 года. Он отметил, что команда видела «некоторые изменения» в поведении актёра. «Иногда, когда вы разговаривали с ним, он просто казался отвлеченным, и мы думали, что это ничего не значит, но стоило задаться вопросом, происходят ли другие похожие вещи», — говорит дублёр.

«Очевидно, мы знали, что в определённый момент времени происходили и другие изменения. Мы поняли, потому что его проверяли на разные заболевания, но в то время мы точно не знали, что это было», — признался Уилсон. Он также сказал, что съёмочная команда предполагала, что Брюс Уиллис решит сделать перерыв в карьере, однако не думали, что он её завершит.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Брюс Уиллис решил завершить актёрскую карьеру из-за диагностированной у него афазии (расстройство речи, вызванное повреждением головного мозга). Об этом сообщила семья Уиллиса.

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