Махачкала, , 11:19 — REGNUM В Дагестане выявлено несколько фактов мошенничества при получении субсидий по программе «Земский учитель». Обманом получили денежные средства в размере 1 млн рублей, полагающиеся тем педагогам, кто поехал учить детей в сельскую местность, два учителя в Акушинском и Кулинском районах.

Уголовное дело Lotosgtrk.ru

В их отношении возбуждены уголовные дела о мошенничестве, сообщили 30 марта в пресс-службе Следственного комитета по региону. Они направлены в суд с утвержденным обвинительным заключением. Еще один факт выявлен недавно в отношении педагога из Буйнакского района. Во всех случаях фигуранты дела предоставляли фиктивные документы, в том числе трудовые книжки, в которых не было записей о том, что они уже являются сотрудниками сельских школ.

Минобр Дагестана, введенный в заблуждение, перечислял на счета подозреваемых денежные средства, которыми те воспользовались в своих целях. В настоящее время принимаются меры по возмещению ущерба государству.