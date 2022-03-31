Санкт-Петербург, 31 марта, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Апрель 2022 года в Санкт-Петербурге будет немного прохладнее обычного, средняя дневная температура воздуха будет на уровне +4…+5 градусов. Основное потепление ожидается в третьей декаде месяца, сообщил ИА REGNUM 31 марта главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Карина Саввина ИА REGNUM В середине апреля в Петербург пришла зима (архивное фото)

По его словам, месячная сумма осадков составит 110−150% от нормы.

«В апреле погодные условия под влиянием циклонов. Чередоваться будут с повышенными полями, с антициклонами, но, все-таки, циклонических преобразований будет намного больше, они преобладающие. Поэтому периоды облачной, дождевой погоды, будут сменяться отдельными солнечными днями», — заметил собеседник агентства.

Температурный фон в течение большей части месяца прогнозируется чуть ниже климатической нормы. Так, первые две декады апреля ночью будет −2…+3 градуса, а в отдельные ночи до −3…−8 градусов. Днем +2…+7 градусов, а в отдельные, более теплые дни, +8…+13 градусов.

«Третья декада наиболее теплая. У нас дневные температуры +10 градусов, а в отдельные дни +12…+17 градусов, — заметил Колесов. — Но в ночные часы могут быть прохладные ночи, могут наблюдаться отрицательные температуры, а так до +2…+3 градусов».

Также синоптик добавил, что вероятность снега в Петербурге сохраняется. Он ожидается в первой декаде апреля, в 6−7 числах.

«Масса стоит до сих пор очень холодная. Она сейчас значительно не меняется, дни становятся чуть-чуть теплее, а ночи постоянно очень низкие и, так будет до 5−7 чисел», — подытожил Александр Колесов.