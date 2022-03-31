Москва, 31 марта, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы от регулятора поступил крупный финансовый иск, ответчиком в котором выступает лишенный лицензии в 2019 году «Тройка-Д Банк» и четыре физических лица. Один из соответчиков ранее фигурировал в иске конкурсного управляющего банка — госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» о привлечении контролировавших АО лиц к субсидиарной ответственности. Претензии Центробанка России судом пока не приняты к производству, передаёт ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

Иск ЦБ РФ поступил в суд 30 марта 2022 года. Помимо банка, в качестве ответчиков выступают Вячеслав Гурьянов, Дмитрий Шилин, Жомарт Ертаев и Андрей Римский. Сумма исковых требований — 1 538 254 426 рублей. Детали дела пока неизвестны, но Жомарт Ертаев также фигурирует в заявлении АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности, которое подано в апреле 2021 года. Сумма иска — 5,9 млрд рублей. Среди соответчиков ещё 11 физических и два юридических лица. Им вменяется то, что, будучи контролировавшими должника лицами, они формировали на его балансе техническую ссудную и приравненную к ней задолженность, замещали ликвидную ссудную задолженность на недвижимость по завышенной стоимости и реализовали активы банка с существенным дисконтом.

Напомним, банк остался без лицензии 17 апреля 2019 года, будучи на 185-м месте в банковской системе России. В июле того же года он был обанкрочен.

На март 2021 года обязательства АО перед 642 кредиторами превысили 8,9 млрд рублей.