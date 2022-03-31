Владивосток, 31 марта, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту распространения порнографических изображений несовершеннолетних в интернете, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

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В ходе следствия установлено, что весной 2022 года 41-летний житель Владивостока приобрел, хранил и распространил фото и видео файлы, содержащие признаки порнографии с изображением несовершеннолетних.

Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчину обвинили в распространении порнографических материалов в Самарской области.