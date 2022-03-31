Джакарта, 31 марта, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Папуа — Новой Гвинеи Джеймс Марапе заявил, что отношения с Индонезией не просто дипломатические, а скорее братские, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Prayitno Индонезия

«Мы не можем отрицать отношения между Папуа — Новой Гвинеей и Индонезией. Поскольку мы здесь, мы не только партнеры, но, что более важно, братья», — говорится в заявлении премьер-министра Папуа — Новой Гвинеи.

Индонезия и Папуа — Новая Гвинея начали устанавливать дипломатические отношения в 1967 году.

Президент Индонезии Джоко Видодо подчеркнул, что государство готово оказать ряд услуг в области здравоохранения Папуа — Новой Гвинеи для повышения национальной устойчивости в секторе здравоохранения. Один из способов — партнерство между органами по контролю за продуктами и лекарствами двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо принял премьер-министра Папуа — Новой Гвинеи Джеймса Марапе в президентском дворце в Богоре.

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