Ростов-на-Дону, , 11:17 — REGNUM В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело о мелком взяточничестве в отношении 53-летней женщины. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Коррупция (сс) sajinka2

Следователи полагают, что 22 марта в районе железнодорожного вокзала водитель Ford Focus нарушила правила дорожного движения, в связи с чем была остановлена сотрудниками ГИБДД. В ходе составления административного протокола женщина передала сотруднику полиции 10 тыс. рублей в надежде избежать наказания. От денег инспектор ДПС отказался. О случившемся он сообщил своему руководству.

Незаконные действия женщины были пресечены.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.