Улан-Удэ, 31 марта, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В Бурятии перед судом предстанет бывший руководитель строительной фирмы, которую обвиняют растрате и злоупотреблении полномочиями. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

77metrov.ru Дольщики

По данным следствия, в 2015–2017 годах она передала аффилированному юрлицу четыре квартиры бесплатно, а также оформила на подчинённого работника 68 парковочных мест, причинив ущерб компании на сумму 29,1 млн рублей.

«Указанными действиями нарушены права и законные интересы 221 участника долевого строительства, выразившиеся в незавершении строительства двух жилых домов на территории Октябрьского района г. Улан-Удэ», — отметили в надзорном ведомстве.

В январе 2018 года она передала в собственность подконтрольного лица офисное здание на 11,8 млн рублей без оплаты. Кроме того, в 2018–2019 годах она привлекла 8,8 млн рублей у дольщиков, однако дома до сих пор так и не достроены.

Таким образом, всего её действиями был нанесён ущерб на сумму свыше 49 млн рублей. Для обеспечения возмещения причинённого вреда следователи наложили арест на её имущество стоимостью 32,9 млн рублей.

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