Глендейл, США, , 11:14 — REGNUM «Аризона Койотс» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Аризоны» дубль оформил нападающий Ян Еник. Ещё по шайбе забросили форварды Ник Ритчи, Барретт Хэйтон и Ник Шмальц.

В составе «Сан-Хосе» точными бросками отметились нападающий Скотт Риди и защитник Брент Бёрнс.

На сегодняшний день «Аризона» занимает 16-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 47 очков. «Сан-Хосе» идёт на 12-м месте в Западной конференции с 66 очками.

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