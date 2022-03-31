Иркутск, , 11:14 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 31 марта 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8432 человека, причём вновь 9 из них погибли за последние сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 287 110 (+392 за сутки). Это в разы меньше, чем в начале марта 2022 года.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Госпитализированы 785 (-47 за сутки). В то же время выздоровели 276 179 пациентов (+540 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 654 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

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