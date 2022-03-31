Стокгольм, 31 марта, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Согласно статистике Полиции Швеции, в период с января по март 2022 года в стране было зарегистрировано рекордное число убийств со смертельным исходом в результате незаконного применения огнестрельного оружия. Об этом 31 марта сообщил телеканал SVT.

Оружие

Так, в период с 1 января по 30 марта в Швеции были застрелены 18 человек. Это больше, чем за аналогичный период за последние пять лет, когда ежегодно от огнестрельных ранений погибали более 40 человек, из них от 5 до 12 человек — в течение января-марта.

«С тех пор, как начала вестись статистика по данной проблематике, есть только один месяц, март 2018 года, когда вообще не было ни одного огнестрела. То есть у нас каждый месяц гибнут люди. Иногда это один случай, иногда двенадцать, но всегда жертвы есть», — прокомментировал обновленную статистику профессор Стокгольмского университета Ежи Сарнецкий.