Нили, Афганистан, 31 марта 2022, 11:12 — REGNUM Неизвестные застрелили 23-летнего мужчину в селе Сиахчуб уезда Санге-Тахт в афганской провинции Дайкунди. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство
Убийство

По данным источников, молодого человека звали Хади, мотив убийства пока не ясен.

Сотрудники службы безопасности «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дайкунди заявили, что направили группу для расследования преступления.

Необходимо отметить, что 24 марта в уезде Аштарлай провинции Дайкунди неизвестными был убит мирный житель.