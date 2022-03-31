Нили, Афганистан, , 11:12 — REGNUM Неизвестные застрелили 23-летнего мужчину в селе Сиахчуб уезда Санге-Тахт в афганской провинции Дайкунди. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство

По данным источников, молодого человека звали Хади, мотив убийства пока не ясен.

Сотрудники службы безопасности «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дайкунди заявили, что направили группу для расследования преступления.

Необходимо отметить, что 24 марта в уезде Аштарлай провинции Дайкунди неизвестными был убит мирный житель.