Брянск, , 11:21 — REGNUM В Брянской области за минувшие сутки госпитализирован 31 новый пациент с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 марта в региональном оперативном штабе. Зарегистрирована смерть от осложнений у 14 человек.

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин

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Общее количество подтверждённых случаев заболевания COVID-19 достигло 157 969. Выздоровел 152 651 человек, за прошедшие сутки врачи выписали 284 пациента. Лаборатории проверили 1 689 756 тестов.

От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончалось 3 784 пациента.