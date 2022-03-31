Экономическая логика на Западе явно не дружит с политической, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Поэтому во Франции уже шутят, что российские граждане могут приезжать в Париж без виз, если привезут с собой 25 кг угля.

Японцы в этой части более расчетливые. Во-первых, у них остров и трубопроводных возможностей для поставки газа нет.

Во-вторых, энергопроекты, в которые они вложились близко от Японии и транспортное плечо, короткое.

А в третьих, их промышленность сильно зависит от поставки газа и нефти. Любая блокада и они посыплются за месяц», — высказал свое мнение политолог.

Москва, , 11:11 — REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии не намерены выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», заявил премьер-министр этой страны Фумио Кисида.

Читайте также: Япония не собирается выходить из проекта «Сахалин-2» — Кисида