Стокгольм, 31 марта, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Исследователи из Национального института экономических исследований Швеции ожидают, что Риксбанк будет вынужден повысить ключевую ставку уже в сентябре текущего года. Об этом 30 марта сообщил телеканал SVT.

Стокгольм. Швеция

Так, в НИИ ожидают, что первое повышение ставки Риксбанком с декабря 2019 года произойдет уже в сентябре, а затем ключевая процентная ставка будет повышена до 1 процента к 2024 году. Экономисты думают, что до 2026 года произойдет еще одно повышение процентной ставки.

«Какие-то прогнозы сейчас сложно давать в целом. Это связано с развитием […] на Украине…, ценами на энергоносители и сохраняющейся неопределенностью в отношении пандемии коронавируса. Мы не знаем, появятся ли новые мутации, наберет ли снова распространение коронавирусной инфекции обороты и приведет ли это к новым локдаунам», — объяснила представитель отдела по даче прогнозов Ильва Хеден Вестердал.

Согласно обновленному прогнозу, инфляция в Швеции в соответствии с показателем ИПЦ в этом году достигнет пика в 5,2%.