Кемерово, 31 марта, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего директора филиала в городе Кемерово Федерального управления автомобильных дорог «Сибирь». Он обвиняется в получении взятки в крупном размере, сообщили в региональном управлении СКР.

(сс) sajinka2 Коррупция

По данным следствия, с марта по июнь 2020 года он предложил знакомому директору автодорожного предприятия за вознаграждение беспрепятственно подписывать акты выполненных работ по заключенным государственным контрактам. За это предполагался дорогостоящий ремонт личного автомобиля. Мужчина согласился и поручил подчиненному сотруднику оплатить ремонт из бюджета организации.

Обвиняемый был взят под стражу. Вину он не признал, но следствием собрано достаточно доказательств. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

В отношении взяткодателя дело уже рассматривается в суде, в отношении посредника — завершено.