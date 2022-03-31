Стокгольм, , 11:13 — REGNUM 30 марта Агентство Швеции по чрезвычайным ситуациям решило рекомендовать правительству возродить в стране гражданскую повинность на случай объявления ситуации повышенной готовности или введения военного положения. Об этом сообщила радиостанция Ekot.

Стокгольм, Швеция

В ведомстве рекомендовали возродить традицию гражданской повинности, которая позволит призывать граждан для несения службы, например, в госпиталях, спасательных операциях или других объектах критической инфраструктуры.

«Что мы точно знаем, так это то, что в тяжелых кризисных ситуациях свободный персонал быстро заканчивается. Люди устают, и могут случиться вещи, из-за которых невозможно работать в полную силу», — заявила в эфире Ekot генеральный директор ведомства.

Журналисты пишут, что не все граждане Швеции военнообязанные, но все лица 16—70 лет обязаны нести свою гражданскую службу по тотальной обороне в случае объявления военного положения.