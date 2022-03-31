Оренбург, , 11:09 — REGNUM В Оренбурге министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, а также региональная Инспекция государственного строительного надзора Оренбургской области переедут из Дома Советов в здание, которое является долгостроем. Об этом сообщают СМИ.

Строительство здания под психиатрическую больницу началось в 2001 году. Однако проект не был до конца реализован. Объект был законсервирован в 2011 году. Траты на его возведение составили на тот момент примерно 800 млн рублей.

В 2020 году был объявлен аукцион на разработку проектной документации на проведение реконструкции. В 2022 году здание должны привести в порядок. Планируется, что работы завершат до 31 декабря. Гарантийный срок — два года. Стоимость контракта составляет почти 157,5 млн рублей.

После реконструкции часть кабинетов в здании займут чиновники минстроя и госстройнадзора.