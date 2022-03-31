Ульяновск, , 11:08 — REGNUM В Ульяновской области оштрафовали жителя Димитровграда, уличённого в дискредитации Вооружённых сил России. Об этом сообщает УМВД по региону.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Административный протокол составлен в отношении 39-летнего жителя Димитровграда, который, как установила полиция, 25 марта провёл одиночный пикет на площади в Ульяновске и публично демонстрировал плакат, дискредитирующий российскую армию.

Протокол составлен по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ в целях защиты интересов России и её граждан, поддержания международного мира и безопасности»). Мировой суд Ленинского района Ульяновска признал мужчину виновным, назначив 30 тыс. рублей штрафа.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года по аналогичной статье были привлечены к административной ответственности двое ульяновцев, которые «осуществляли публичные действия», дискредитирующие ВС РФ. Каждому назначено по 30 тыс. рублей штрафа.

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