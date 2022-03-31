Стокгольм, , 18:25 — REGNUM Администрация школы Furubergsskolan в Варберге (лен Халланд, юго-запад Швеции) приняла решение ограничить доступ школьной интернет-сети к таким шведским СМИ, как телеканал SVT, газеты Expressen и Aftonbladet, чтобы ученики не смотрели новости, связанные с последними событиями на Украине. Об этом 30 марта сообщил телеканал SVT.

Флаг Швеции Anders Sikvall

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Причина заключается в том, что дети говорили родителям и преподавателям о том, что испытывают тревогу по поводу новостных репортажей о проведении Россией специальной военной операции на территории Украины из-за сцен насилия.

«Мы хотим контролировать процесс потребления новостей детьми, исходя из их возраста и степени зрелости», — прокомментировала решение директор школы Йоханна Огелл.

«Но есть ли риск того, что дети обратятся вместо этого к непроверенным источникам?» — поинтересовались журналисты.

«Если мы говорим о нашей школе, то мы к таким не подключены. Если они зайдут на такие дома, то это дело каждого», — ответила Огелл.

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