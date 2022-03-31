Москва, 31 марта, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В Оренбургской области начались учения с Ясненским ракетным соединением Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Об этом 31 марта сообщили в Минобороны РФ.

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Отмечается, что на учениях ракетчики на качественно новом уровне отработают вопросы вывода частей и подразделений РВСН из-под ударов.

Кроме того, во взаимодействии с соединениями Центрального военного округа будут отработаны вопросы противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения, а также оповещения об угрозе их применения.

В Минобороны заявили, что учения проводятся в соответствии с планом подготовки РВСН на 2022 год. В них принимают участие более 3 тыс. человек, а также более 300 единиц техники.

Также в заявлении говорится, что целью учений является совершенствование слаженности органов военного управления и оценка практических навыков командования и офицеров РВСН к подготовке и ведению боевых действий.

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