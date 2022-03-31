Москва, 31 марта, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Нигерия и России могут развивать двустороннее сотрудничество в сфере освоения природных ископаемых. Об этом 31 марта заявил посол Нигерии в Москве Абдуллахи Шеху.

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«Минералы — это одно из направлений, по которому можно наращивать сотрудничество между РФ и Нигерией как в частном секторе, так и в рамках межгосударственного сотрудничества», — приводит слова нигерийского посла РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Нигерия и Россия могут перейти к расчётам национальных валютах в торговле, заявил Абдуллахи Шеху .