Чита, , 11:07 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 31 марта 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 165 704 (+180 за минувшие сутки). Вместе с тем 156 081 пациент (+750 за сутки) вылечен и снят с меднаблюдения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число жертв составляет уже 2628 человек (+3 за сутки). Это значительно меньше, чем в предыдущие недели.

«На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 297 забайкальцев скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 331 жителя региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания», — отмечается официальный информации.

Из общего количества пациентов моногоспиталей 63 находятся в тяжёлом состоянии (-10 за сутки), 12 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-1 за сутки).

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