Туньси, , 11:07 — REGNUM Представитель министерства иностранных дел Китая выразил надежду, что его страна сможет помочь Афганистану в достижении мира, стабильности и развития. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

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30−31 марта в Китае проходит встреча министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран. На полях саммита также состоится встреча представителей «Расширенной тройки» по Афганистану: США, России, Китая и Пакистана.

Представитель МИД Китая выразил надежду, что совместная встреча представителей США, России, Китая и Пакистана может оказать положительное влияние на третью встречу министров иностранных дел стран-соседей Афганистана и помочь странам региона и международному сообществу укрепить мир и способствовать восстановлению Афганистана.

Ранее МИД КНР сообщил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Китай для участия во встрече министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран, а специальный представитель США в Афганистане Том Уэст — для участия в саммите «Расширенной тройки».