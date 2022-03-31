Бухарест, , 11:06 — REGNUM Специальное приложение румынской службы экстренного вызова «112», разработанное для смартфонов, отныне доступно на шести языках. Об этом 31 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Румыния PavelD

Согласно официальным данным, скачав на свой телефон указанную программу, пользователь сможет выбрать удобный для него язык общения с оператором Службы спасения. В приложение «Call 112» добавлены несколько опций, и с 31 марта соответствующие сигналы могут приниматься на румынском, английском, французском, немецком, венгерском и украинском языках.

«Нововведение призвано облегчить осуществление оперативной помощи людям, оказавшимся в чрезвычайной ситуации и не говорящим по-румынски», — говорится в заявлении Службы.

Приложение использует подключение для передачи данных и услугу определения местоположения мобильного телефона (GPS) только во время экстренного вызова.