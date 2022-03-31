Москва, 31 марта, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Продажи путёвок в доступные детские лагеря начались в России 31 марта, сообщили в Ростуризме.

M.government.ru Летний отдых

Стоимость поездки в детский лагерь в 2022 году останется доступной. По условиям акции родитель покупает путёвку с помощью банковской карты «Мир» и в течение пяти дней получает на неё половину потраченных средств в виде кешбэка в пределах 20 тыс. рублей.

Сезон детского отдыха начнётся 1 мая и продлится до 30 сентября.