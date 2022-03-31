Анкара, , 11:01 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу переговорил с российским и украинским коллегами Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой по организации их встречи. Об этом Чавушоглу заявил в интервью телеканалу A Haber.

Мевлют Чавушоглу (сс) Preiss MSC

«Мы работаем по организации встречи глав МИД России и Украины. Вчера у меня были переговоры с Лавровым и Кулебой по этому вопросу», — сказал глава МИД Турции.

По его словам, эта встреча может состояться в ближайшие две недели.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Чавушоглу заявил, что Турция не планирует отправлять военных на Украину.

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