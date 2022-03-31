Анкара, 31 марта 2022, 11:01 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу переговорил с российским и украинским коллегами Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой по организации их встречи. Об этом Чавушоглу заявил в интервью телеканалу A Haber.
По его словам, эта встреча может состояться в ближайшие две недели.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Чавушоглу заявил, что Турция не планирует отправлять военных на Украину.
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