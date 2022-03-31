Екатеринбург, , 11:01 — REGNUM Екатеринбуржец отсудил у компьютерщиков четырекратную стоимость ремонта ноутбука. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Суд



Мужчина вызвал на дом мастера для ремонта ноутбука. Специалист сообщил клиенту о том, что технику необходимо забрать в мастерскую. Работу он оценил в 3200 рублей. Однако в тот же день стоимость ремонта выросла до 15 тысяч рублей. Потребитель усомнился в качестве работ, проведенных и отнес технику на экспертизу. Согласно заключению специалистов, дополнительные работы с ноутбуком не проводились.

Уралец обратился в суд. Тот встал на сторону потребителя. С ремонтной компании взыскали 67 тысяч рублей.