Париж, , 11:00 — REGNUM Космический телескоп «Хаббл» обнаружил максимально удалённую от Земли обозримую звезду Earendel, которая сформировалась почти 13 млрд лет назад. Об этом сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).

Звезда Earendel Esa.int

«Космический телескоп НАСА и ЕКА «Хаббл» установил необычный новый ориентир: обнаружил свет звезды, которая существовала в течение первого миллиарда лет после рождения Вселенной в результате Большого взрыва», — говорится в сообщении ЕКА.

Отмечается, что это самая удаленная отдельная звезда, когда-либо наблюдаемая во Вселенной.

Свету Earendel понадобилось 12,9 млрд лет, чтобы достичь Земли. Звезда видится такой, какой она была, когда возраст Вселенной составлял около 900 млн лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) получили первые снимки с запущенного в космос телескопа «Джеймс Уэбб». Переданные на Землю снимки получены прибором NIRCam, установленным на борту космического телескопа. Эти изображения помогут специалистам NASA в настройке составного главного зеркала телескопа.

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