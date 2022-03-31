Обнаружена самая далёкая обозримая звезда во Вселенной
Париж, 31 марта, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Космический телескоп «Хаббл» обнаружил максимально удалённую от Земли обозримую звезду Earendel, которая сформировалась почти 13 млрд лет назад. Об этом сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).
«Космический телескоп НАСА и ЕКА «Хаббл» установил необычный новый ориентир: обнаружил свет звезды, которая существовала в течение первого миллиарда лет после рождения Вселенной в результате Большого взрыва», — говорится в сообщении ЕКА.
Отмечается, что это самая удаленная отдельная звезда, когда-либо наблюдаемая во Вселенной.
Свету Earendel понадобилось 12,9 млрд лет, чтобы достичь Земли. Звезда видится такой, какой она была, когда возраст Вселенной составлял около 900 млн лет.
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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) получили первые снимки с запущенного в космос телескопа «Джеймс Уэбб». Переданные на Землю снимки получены прибором NIRCam, установленным на борту космического телескопа. Эти изображения помогут специалистам NASA в настройке составного главного зеркала телескопа.