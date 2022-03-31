Екатеринбург, 31 марта, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Серьезные ДТП на Среднем Урале стали причиной массовых проверок автобусов. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В автобусе

В ходе проверочных мероприятий правоохранители обращают внимание на соблюдение режима труда и отдыха водителями, наличие лицензии и путевой документации. Сотрудники Госавтоинспекции также проверяют конструкцию автобуса на соответствие техническим требованиям.

Отметим, в 2022 году зарегистрировано девять ДТП по вине водителей автобусов. Травмы в результате таких аварий получили девять человек. В марте текущего года произошло серьезное ДТП с участием автобуса и троллейбуса. Пострадали семь человек. В 2022 году в аварии с автобусом также пострадал игрок детской хоккейной команды. В момент аварии в салоне транспортного средства находились водитель, 17 подростков и двое сопровождающих.