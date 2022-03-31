Томск, , 10:59 — REGNUM В Томске перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в краже 100 тыс. рублей у бабушки и поджоге её квартиры. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Томской области, преступление было совершено в январе 2022 года.

В ту ночь 31-летний мужчина приехал к бабушке в гости в деревню Лоскутово. Выпив чая, пенсионерка уснула, после чего злоумышленник похитил из её сумки конверт с деньгами.

«Чтобы скрыть преступление, фигурант прошёл на кухню, где положил штору окна на включённую им конфорку электрической плиты, дождался возгорания и покинул квартиру», — отметили в ведомстве.

Однако женщине, проснувшейся от сильного дыма, удалось самостоятельно потушить возгорание. Позже выяснилось, что мужчина проиграл похищенные деньги в азартные игры. Расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.